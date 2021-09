Polizei Dortmund

POL-DO: 89-Jährige legt widerliche Betrüger rein - Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1008

Nach einem widerlichen "Schockanruf" bei einer aufgeweckten 89-jährigen Dortmunderin konnte die Polizei gestern eine Person festnehmen.

Es sind Anrufe, die Senioren in Angst und Schrecken versetzen. Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erzählen den Senioren eine widerwärtige Geschichte. Angehörige seien durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen oder liegen gerade im Sterben. Deshalb wird dringend Geld benötigt. Viele damit konfrontierten Menschen geben daraufhin Geld heraus, um ihren Liebsten vermeintlich zu helfen.

So geschehen gestern in Dortmund-Hörde. Doch diesmal trafen die Betrüger auf eine 89-jährige Frau, die sich nicht hinters Licht führen ließ. Am Telefon erkannte sie schnell den Betrug. Eine anwesende Nachbarin alarmierte parallel die Polizei. Kurze Zeit später war ein Beamter bereits in der Wohnung der Seniorin. Das Gespräch lief noch und es wurde eine Übergabe vor Ort vereinbart. Ein Kurier sollte das Geld abholen. Dann schnappte die Falle zu. Die Beamten konnten den tatverdächtigen Kurier kurze Zeit später auf der Straße festnehmen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 34-jährigen Polen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld im vierstelligen Bereich sowie hochwertige Münzen und Schmuck.

Polizisten brachten den 34-Jährigen in das Gewahrsam. Er soll noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen, auch bezüglich der Hintermänner, dauern an.

Reden Sie mit Ihren älteren Verwandten und Bekannten über die aktuellen Maschen. Immer und immer wieder, damit diese einen Betrug am Telefon vorzeitig erkennen. Das Wichtigste:

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! Und sprechen Sie am Telefon nicht über finanzielle Verhältnisse.

Sollten Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies in jedem Fall der Polizei unter 110 - egal, ob Sie den Betrügern zum Opfer gefallen sind oder sofort aufgelegt haben.

