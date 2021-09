Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlungen am Freitag - Verkehrsstörungen erwartet

Dortmund (ots)

Für den morgigen Freitag (24. September) liegen der Polizei gleich mehrere Versammlungsanmeldungen für das Dortmunder Stadtgebiet und Lünen vor.

Unter dem Motto "Globaler Klimastreik am 24.9." wollen sich in der Zeit von 15 bis 20 Uhr 2.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Hansaplatz versammeln. In einer Art Sternenaufzug reisen die Versammlungsteilnehmenden aus sieben unterschiedlichen Stadtteilen und angrenzenden Städten - auch mit dem Fahrrad - an.

Aufgrund dessen kann es während der Versammlungen in der Dortmunder Innenstadt zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen kommen. Ebenso in Lünen. Dort planen die etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Fahrradaufzuges unter dem gleichen Motto eine Versammlung in der Zeit von 12.15 bis 14 Uhr. Start- und Zielpunkt hier: Graf-Adolf-Straße, hinter dem Rathaus.

Die Polizei bemüht sich, die Störungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten.

