Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der K45

Neukalen (ots)

Am 31.08.2021 gegen 07:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 45 zwischen Neukalen und Lelkendorf informiert. In Folge von Wildwechsel sind nach ersten Erkenntnissen zwei Pkw der Marke Skoda in einem Kurvenbereich zusammengestoßen. Hierbei wurden beide Fahrer schwerverletzt. Der 37-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Rostock wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Neubrandenburg, die 51-jährige Fahrerin des anderen Pkw aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus in Teterow gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Malchin sowie die Räumung der Unfallstelle war die Straße für circa 2,5 Stunden vollgesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

