Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist belästigte mehrere Frauen - Betrunkener bedrohte 16-Jährigen an U-Bahnhaltestelle - Reifen zerstochen und Tasche aus Autos entwendet - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Allmersbach im Tal: Von Straße abgekommen - Zeugen gesucht

Ein 41-jähriger Fahrer eines Mercedes GLE befuhr am Dienstag gegen 8 Uhr die L 1080 von Allmersbach nach Backnang. In einer Linkskurve musste er einem entgegenkommenden Auto ausweichen, das zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dabei kam der 41-jährige Autofahrer von der Straße ab und beschädigte sein Auto. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der entgegengekommene Autofahrer hatte nicht angehalten und flüchtete. Nähere Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Exhibitionist belästigte mehrere Frauen

Ein 46-Jähriger belästigte am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr mehrere Frauen sexuell. Die Polizei wurde nach den Vorfällen informiert, die den 46-jährigen betrunkenen Mann in seinem Lkw in der Carl-Zeiss-Straße antrafen und vorläufig festnahmen. Der Tatverdächtige hatte zuvor einen Tankstellenshop betreten und dort eine Angestellt sexuell belästigt. Nachdem er dort einen Platzverweis erhalten hatte, begab er sich zu einem unweit entfernten Fitness-Studio, wo er auf dem Parkplatz sich neben ein Fahrzeug stellte. Der Mann ließ seine Hose herunter und onanierte vor mehreren Frauen, die dort im Auto saßen bzw. sich auf dem Parkplatz aufhielten. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der polnische Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Fellbach: 16-Jähriger an U-Bahnhaltestelle mit Messer bedroht

Ein völlig betrunkener 37-jähriger Mann bedrohte am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Schwabenlandhalle einen 16-Jährigen. Der Betrunkene machte den Jugendlichen dafür verantwortlich, weil die U-Bahn Verspätung hatte. Bei der Auseinandersetzung zog der Betrunkene ein Messer und bedrohte damit den 16-Jährigen. Als ein weiterer Mann hinzukam, ließ der Tatverdächtige von dem Opfer ab. Die danach alarmierte Polizei konnte den Mann dann entwaffnen und zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam nehmen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fellbach: Reifen zerstochen und Wertsachen entwendet

Einem 60-jährigen Fahrer eines Mercedes V-Klasse wurde am Dienstag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Elektrofachmarktes in der Bühlstraße ein Autoreifen zerstochen. Der Autofahrer fuhr dort weg und bemerkte umgehend den defekten Reifen, woraufhin er eine nahegelegene Tankstelle in der Ringstraße ansteuerte. Dort stellte er mehrere Einstichstellen an dem Autoreifen fest. Als er diesen dann auf dem Tankstellengelände wechselte, entwendeten währenddessen Diebe aus der unverschlossenen V-Klasse eine Tasche mit Wertgegenständen samt einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die Tasche selbst mit den darin befindlichen Ausweispapieren wurde später beim Hallenbad Waiblingen von Passanten aufgefunden. Weitere sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, wird nun von der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell