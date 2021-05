Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zwei Einsätze - Mehrere PKW´s brannten im Gewebegebiet Süd

Dinslaken (ots)

In der Nacht zum 17.05.2021 gegen 00:40Uhr wurde die Einheit Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken zu einem Containerbrand auf der Knappenstraße alarmiert. Aus ungeklärter Ursache brannte dort der Inhalt eines Papiercontainers. Der Container wurde mittels Schnellangriff durch den Angriffstrupp gelöscht. Abschließend kontrollierte der Trupp den Container mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Es wurden keine Glutnester mehr gefunden und so konnten die eingesetzten Kräfte wieder einrücken. Kurz nach der Alarmierung zum dem Containerbrand erfolgte ein zweiter Alarm für die Feuerwehr Dinslaken. Bei dem Paralleleinsatz auf der Erlenstr. handelte es sich um einen gemeldeten PKW Brand auf dem Hinterhof einer KfZ Werkstatt. Schon auf der Anfahrt, konnten die Einsatzkräfte einen Feuerschein wahrnehmen. Vor Ort bestätigte sich das Alarmierungsstichwort. Es standen bereits vier Fahrzeuge lichterloh in Flammen. Das Feuer drohte auf weitere Fahrzeuge überzugreifen. Drei Trupps der Einheit Hiesfeld gingen unter Atemschutz mit drei Rohren zur Brandbekämpfung vor, während zeitgleich mehrere Trupps die Wasserversorgung herstellten. Um ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren Fahrzeuge zu verhindern, wurde eine Riegelstellung vorgenommen. Durch die hohe Wärmestrahlung wurden vier weitere PKW´s sowie ein Wohnmobil in Mitleidenschaft gezogen. Im Einsatz waren die Einheit Hiesfeld und das Tanklöschfahrzeug der Hauptwache. Nach ca. 2 Stunden konnte die Rückmeldung "Feuer aus" gemeldet werden und alle Einsatzkräfte konnten einrücken. Personen kamen nicht zu Schaden.

