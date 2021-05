Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach LKW - Unfall auf der B437

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am 03.05.2021 gegen 1:05 Uhr kam es auf der B437 zu einem Verkehrsunfall. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer mit Hamburger Kennzeichen die Bundesstraße, aus Fahrtrichtung Dedesdorf kommend, in Fahrtrichtung Stotel. Hier sei ihm ein Pkw entgegengekommen, welcher mittig auf der gesamten Fahrbahn gefahren sei. Daraufhin wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 / 9480.

