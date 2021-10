Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Drei Leichtverletzte nach Kollision im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Die 18-jährige Fahrerin eines Pkw Audi befuhr am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr die Marienstraße in Richtung Römerstraße und missachtete beim Einbiegen in die Römerstraße die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines dort in Richtung Eltinger Straße fahrenden Linienbusses. Bei der Kollision wurden die Fahrerin des Audi, sowie der 63-jährige Busfahrer und eine 69-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 11.000 Euro. Der Pkw Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Römerstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 17.45 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

