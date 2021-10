Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall aufgrund Rotlichtverstoß

Ludwigsburg (ots)

Der 44-jährige Fahrer eines Mazda CX-3 fuhr am 08.10.2021 gegen 19:18 Uhr auf der L 1140 in Richtung Ludwigsburg. An der Kreuzung zur neu gebauten Westrandstraße missachtete der von links kommende 44-jährige VW Polo-Fahrer das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 22.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

