Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt 36 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Holzgerlingen befanden sich am Donnerstag gegen 19.10 Uhr in der Schlossstraße in Holzgerlingen. Im Kamin eines Wohnhauses war es zu einer Verpuffung gekommen. Ein offenes Feuer war glücklicherweise nicht entstanden und auch kein Sachschaden.

