Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Autoknacker festgenommen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag konnte ein Autoknacker in Bad Salzuflen auf frischer Tat durch einen Diensthundeführer der Polizei Herford gestellt werden. Gegen 23:15 Uhr bemerkte ein Bad Salzufler, dass ein Unbekannter sich an seinem in der Schumannstraße geparkten Sprinter zu schaffen machte. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß. Die Polizei nahm umgehend Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Tatorts auf. Ein Diensthundeführer der Herforder Polizei unterstützte die Fahndung und stellte den Tatverdächtigen, der sich in einem anderen parkenden Auto in der Schumannstraße versteckt hatte. Es handelte sich um einen 36-jährigen Herforder. Bei ihm wurden unter anderem eine Dashcam und eine Freisprecheinrichtung gefunden, die er aus dem Sprinter mitgenommen hatte. Der einschlägig bekannte Tatverdächtige wurde festgenommen und am Donnerstag wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Diebstahls aus KFZ dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft verhängte. Die weiteren Ermittlungen laufen.

