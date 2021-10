Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fahrzeug kracht in Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag erhielt die Polizei eine Meldung über ein verunfalltes Fahrzeug in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen. Den Ermittlungen zufolge befuhr ein 22-Jähriger mit einem Audi S5 die Wolf-Hirth-Straße aus Richtung Dornierstraße und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr dieser einen Verteilerkasten der Telekom und kollidierte anschließend mit einer Lagerhalle eines ansässigen Baustoffhändlers. Da an der Unfallörtlichkeit lediglich das Fahrzeug vorgefunden werden konnte, wurden unverzüglich Fahndungsmaßnahmen zu der fahrzeuglenkenden Person eingeleitet, welche zum Aufgreifen des alkoholisierten 22-Jährigen führten. Durch die Kollision wurde die Lagerhallenwand beschädigt, die Gebäudestatik wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 90.000 Euro geschätzt. Neben einem Fahrzeug und 3 Wehrleuten der Feuerwehr Böblingen waren für die Unfallaufnahme sowie Fahndungsmaßnahmen sechs Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Ludwigsburg an der Unfallörtlichkeit eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell