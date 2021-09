Polizei Mettmann

POL-ME: Auf Streife mit dem Bezirksdienst in Monheim-Süd - Monheim - 2109094

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Sie kennen ihren Bezirk wie ihre eigene Westentasche und haben für die Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger stets ein offenes Ohr. Sie zeigen als Fußstreife Präsenz und sind als Kontaktbeamte immer ansprechbar: Die Bezirksdienstbeamtinnen und Bezirksdienstbeamten der Kreispolizeibehörde Mettmann nehmen eine wichtige Aufgabe wahr und sind erste Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in ihren Stadtteilen.

Am kommenden Donnerstag, 23. September 2021, lädt die Kreispolizeibehörde Mettmann Medienvertreterinnen und Medienvertreter dazu ein, den Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Dirk Kolb auf seiner Streife durch Monheim-Süd zu begleiten. Mit vor Ort wird auch Polizeidirektor Thomas Decken, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, sein.

Im Rahmen des Rundgangs wird in circa 60 Minuten das Berliner Viertel in Monheim-Süd bestreift - vorbei an den beiden Moschee-Baustellen und mehreren Kindergärten - und einen Einblick in die tägliche Arbeit einer Bezirksdienstbeamtin gegeben.

Wann: Donnerstag, 23. September 2021, 14 Uhr

Wo: Treffpunkt ist an der Wache des Bezirksdienstes, Friedrichstraße 29 in Monheim am Rhein

Um eine vorherige Anmeldung an pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de oder 02104 982-1010 wird gebeten. Eine Teilnahme ist ausschließlich für Medienvertreterinnen und Medienvertreter vorgesehen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell