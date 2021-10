Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend um 18.59 Uhr geriet die Fettfangschale eines Gasgrills in der Jägerstraße in Ludwigsburg in Brand. Das Feuer ging auf Balkonmöbel über, jedoch konnte die Ausbreitung des Feuers durch Nachbarn mittels Feuerlöscher verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die 35-jährige Bewohnerin konnte mit ihrer Mutter und den beiden Kindern die Wohnung des Mehrfamilienhauses eigenständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach der Belüftung der betreffenden Bereiche durch die Feuerwehr war die Wohnung wieder bewohnbar. Am Einsatzort waren die Feuerwehr Ludwigsburg mit drei Einsatzfahrzeugen und 13 Einsatzkräften, ein Rettungswagen sowie vier Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

