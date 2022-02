Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Aalen (ots)

Gaildorf: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Am Mittwochvormittag gegen 08:30 Uhr fuhr eine Pkw-Fahrerin mit einem blauen Kleinwagen aus einer Parklücke im Bereich der Kanzleistraße. Dabei übersah sie eine 34-jährige Fußgängerin und fuhr diese an. Hierbei wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Die Autofahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zur bislang unbekannten Unfallverursacherin.

Gaildorf: Auffahrunfall

Etwa 3000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße. Eine 51-jährige Seat-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein 41-jähriger Audi-Fahrer an einem dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten musste. Die 51-Jährige fuhr auf den 41-jährigen auf, sodass es zum Crash kam.

