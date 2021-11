Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mülltonne brennt.

Lippe (ots)

Am Samstag (06.11.2021) brannte gegen 20:10 Uhr eine große Mülltonne in der Sprottauer Straße. Möglicherweise wurde eine noch glühende Zigarette achtlos in die Tonne geworfen. Durch die große Hitze des Feuers wurde auch ein VW Polo, der nahe der Tonne geparkt war, in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

