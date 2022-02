Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt & Scheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Weinstadt-Schnait: Auto zerkratzt

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde ein in der Straße Saffrichhof geparkter Mercedes auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Fellbach: Scheibe eingeschlagen

In der Nacht zum Dienstag wurde unweit der Lutherkirche in der Seestraße das Fenster eines dortigen Geschäfts mutwillig eingeschlagen. Die unbekannten Täter drangen nicht ins Gebäude ein. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell