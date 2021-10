Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots)

Am 25.10.2021 wurde in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Gutendorf durchgeführt. Bei insgesamt 232 gemessenen Fahrzeugen kam es zu 43 Beanstan- dungen. Im Ergebnis standen 34 Verwarngelder, 8 Bußgeldverfahren und einen Fahrzeugführer, welcher mit 121 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs war, erwartet ein Fahrverbot

