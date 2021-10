Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 25.10.2021 gegen 13:55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Nordstraße / Industriestraße ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von 3 Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Renault Clio befuhr die Industriestraße aus Richtung B 7 kommend in Richtung Rießner- straße. An der Kreuzung Nordstraße hielt sie zwar kurz an, fuhr dann aber weiter und missachtete die Vorfahrt eines auf der Nord- straße fahrenden Transporters. Dessen Fahrer versuchte noch aus- zuweichen, was aber aufgrund eines weiteren Pkw misslang. In der Mitte der Fahrbahn kam es zur Kollision, bei der der Transporter gegen einen wartenden Pkw geschleudert wurde. Die Verursacherin sowie der Fahrer des Transporters wurden hierbei verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 16.000 Euro.

