Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Gegen 14:10 Uhr befuhr ein Radfahrer die Brennerstraße aus Richtung Schopenhauerstraße kommend. An der Kreuzung Carl-von-Ossietzky- straße / Brennerstraße missachtete er die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers und kollidierte mit diesem. Hierbei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Am Pkw enstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

