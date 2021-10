Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Werkstatt und Wohnraum

Pößneck (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend gegen 21:00 Uhr drangen Unbekannte unberechtigt und gewaltsam in eine Werkstatt sowie in den Wohnraum innerhalb eines Gebäudes in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pößneck ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fehlen aus den Räumlichkeiten eine Stihl-Kettensäge im Wert von 400 Euro, eine Nähmaschine im Wert von 1.000 Euro sowie eine EC-Karte. Mit der EC-Karte wurden bereits mehrere Abhebungen durchgeführt. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell