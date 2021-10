Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher unterwegs

Bad Blankenburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Prof.-Schmiedeknecht-Straße in Bad Blankenburg ein und entwendeten aus einem Kellerverschlag eine Spielekonsole und eine unbestimmte Anzahl dazu gehöriger und original verpackter Spiele. Aus dem Keller eines benachbarten Wohnblocks machten die Täter ebenfalls Beute, eine Paintball-Waffe sowie ein Rucksack mit entsprechenden Bekleidungsgegenständen im geschätzten Wert von 1.000 Euro. Auch in der Straße "Am Eichwald" in Bad Blankenburg waren Einbrecher unterwegs. Zwischen dem 08.10.2021, 16:00 Uhr und dem 10.10.2021, 16:45 Uhr verschafften sich diese unberechtigt und gewaltsam Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienblocks und ließen daraus selbstgemachte Wurst mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell