Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Brand in Keller

Kehl (ots)

In einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße brannte am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr Papier. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand glücklicherweise schnell gelöscht werden. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit unklar. Ein wesentlicher Schaden entstand nicht. Die Polizeibeamten aus Kehl haben die Ermittlungen zur möglichen Ursache des Brandes aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07851 893-0. /ag

