Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Qualmender Ofen

Ottersweier (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Ofen kam es am Montagmittag in der Hägenichstraße zu einer Rauchentwicklung und in der Folge zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Die Wehrleute aus Ottersweier trennten den heißen Backofen vom Strom, kühlten diesen ab und lüfteten die betroffenen Räumlichkeiten. Ein offenes Feuer mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht bekämpfen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell