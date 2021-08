Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigung nach Parkmanöver, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitagabend in der Sophienstraße sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach möglichen Zeugen. Im Zeitraum zwischen 20.15 Uhr und 22.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß parkenden Audi an beiden Türen der Beifahrerseite. Ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegen.

