Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Davongefahren

Weisenbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag kurz nach 15:30 Uhr in der Kelterstraße in Weisenbach zugetragen hat, ist die 55-jährige mutmaßliche Verursacherin einfach weitergefahren. Die Frau war mit ihrem Mercedes, nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Mercedes eines 70-Jährigen kollidiert. Anschließend fuhr sie weiter, konnte jedoch aufgrund eines aufmerksamen Zeugen ermittelt werden. Die Beamten des Polizeirevier Gaggenau stellten bei der 55-Jährige eine alkoholische Beeinflussung fest, was der Grund des Davonfahrens gewesen sein könnte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell