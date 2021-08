Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unsicher unterwegs

Offenburg (ots)

Angetrunken setzte sich am Montagabend kurz vor 20 Uhr ein 49-Jähriger auf sein Fahrrad. Er fiel einer Streife in der Lange Straße auf, da er in Schlangenlinien fahrend unterwegs war. Eine Kontrolle ergab eine alkoholische Beeinflussung von ungefähr 2,5 Promille. Den Mann erwartet nunmehr ein Strafverfahren. /ag

