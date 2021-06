Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (216/2021) Beim Wenden gelben Sprinter beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Duderstadt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Kolpingstraße

Montag, 31. Mai 2021, zwischen 07.30 und 16.10 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Vermutlich während eines Wendemanövers hat am 31. Mai in der Duderstädter Kolpingstraße ein unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkstreifen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter beschädigt und ist anschließend geflüchtet. An dem gelben Firmenwagen entstand ein Schaden in Höhe von vermutlich rund 1.500 Euro. Die Unfallstelle befindet sich in Höhe der Berufsbildenden Schulen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Duderstadt, Telefon 05527/98010.

