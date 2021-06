Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (214/2021) Geparktes Auto in Bad Sachsa durch Flaschenwurf beschädigt - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Hindenburgstraße

Nacht zu Sonntag, 6. Juni 2021

BAD SACHSA (jk) - Durch einen Flaschenwurf haben Unbekannte in der Nacht zum letzten Sonntag (06.06.21) in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) einen in der Hindenburgstraße abgestellten PKW an der Beifahrerseite beschädigt. An dem Peugeot 206 entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Von den Verursachern fehlt jede Spur. Die Polizei in Bad Sachsa ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell