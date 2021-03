Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (295) Tritte gegen den Kopf - zwei Tatverdächtige festgenommen

Nürnberg (ots)

Am späten Dienstagabend (02.03.2021) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zwei Männer im Stadtteil Bleiweiß fest. Sie stehen im Verdacht, einen 35-Jährigen angegriffen und mit Tritten gegen den Kopf traktiert zu haben.

Gegen 22:45 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale Mittelfranken eine Auseinandersetzung in der Wilhelm-Spaeth-Straße mit. Als die ersten Streifen am Einsatzort eintrafen, flüchteten zwei Männer zu Fuß. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf einen verletzten 35-jährigen Mann, der angab, von den beiden flüchtigen Männern geschlagen und getreten worden zu sein. Weitere Zeugen bestätigten den Sachverhalt. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung des Mannes und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Mehrere Streifen fahndeten zunächst erfolglos nach den beiden flüchtigen Männern. Gegen 23:30 Uhr stellte eine Streife der Zentralen Diensthundestaffel zwei Personen in der Wilhelm-Spaeth-Straße fest, auf die die vorliegende Personenbeschreibung zutraf. Die beiden Männer betraten anschließend das Haus, vor welchem die Auseinandersetzung zuvor stattgefunden hatte.

Mit Unterstützung weiterer Streifen wurde das Haus betreten und wenig später konnten die beiden Tatverdächtigen (25, 27 Jahre) in der Wohnung einer 34-jährigen Frau festgenommen werden. Sie hatten sich dort versteckt. Im weiteren Verlauf stellten die Polizeibeamten außerdem noch eine geringe Menge Drogen fest.

Gegen die beiden Männer leiteten die Polizeibeamten Ermittlungsverfahren u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die 34-jährige Wohnungsinhaberin wurde wegen des Verdachts der Strafvereitelung angezeigt. Die Hintergründe der Tat liegen nach ersten Erkenntnissen im persönlichen Bereich.

Wolfgang Prehl / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell