Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetener Gast

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagabend verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Grundstück in Schkölen. Durch das geschlossene Eingangstor betrat der Unbekannte das Grundstück und wurde hier durch die Eigentümer wurde bemerkt. Als diese feststellten, dass sich jemand unberechtigt auf dem Grundstück aufhielt, sprachen sie die Person unverzüglich an, welcher daraufhin die Flucht ergriff. Der Hauseigentümer versuchte noch den Unbekannten zu verfolgen, verlor ihn allerdings in der Dunkelheit aus den Augen. Auch nach akribischer Absuche des Grundstückes und des Nahbereiches durch die Polizeibeamten ergaben sich bisher keine Hinweise auf die Person.

