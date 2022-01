Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Streit in Bar eskaliert

Frankenthal (ots)

Mit einer Glasflasche mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde ein 24-Jähriger gegen 04:00 Uhr in der Silvesternacht. Bei dem Eintreffen der Polizei blutete der Geschädigte so stark, dass diesem ein Druckverband angelegt werden musste. Wie der Geschädigte mitteilte, gerieten er und der bislang unbekannte Beschuldigte in einer Bar in der Eisenbahnstraße in Streit, woraufhin dieser den 24-Jährigen mehrfach mit der Flasche schlug. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Beschuldigten dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

