Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierte Radfahrer kollidiert mit PKW

Speyer (ots)

31.12.2021, 01:40 Uhr

Ein 60 jähriger Mann aus Speyer befuhr die Straße Bartholomäus-Weltz-Platz in Speyer in Richtung Landauer Straße. In Höhe der dortigen Lichtzeichenanlage wollte der Fahrradfahrer nach links abbiegen, ein 27jähriger PKW- Fahrer geradeaus in Richtung Schützenstraße fahren. Der Fahrradfahrer kam ins Schwanken und stieß dabei gegen den bereits neben ihm fahrenden PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrradfahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, verletzt wurde er bei dem Unfall nicht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

