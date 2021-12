Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter entwendet

Speyer (ots)

29.12.21, 19:10 Uhr - 30.12.21, 01:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum wurde ein am Postplatz verschlossen abgestellter E-Scooter entwendet. Hierfür wurde ein angebrachtes Schloss aufgebrochen, der Gesamtschafen beläuft sich auf ca. 530 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können oder in dem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung am Postplatz gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Speyer in Verbindung setzen.

