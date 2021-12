Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 27.12.2021, 20:00 Uhr bis zum 30.12.2021, 11:30 Uhr kam es in der Gottfried-Keller-Straße in einem Einfamilienhaus zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Die zurzeit noch unbekannten Täter versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch an dem dort vorhandenen Schloss. Zusätzlich wurde versucht die Kellertür aufzubrechen, was ebenfalls nicht gelang. Entwendet wurde nichts, es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 600EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

