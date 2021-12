Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in Altrip - hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Altrip (ots)

Am 30.12.2021, im Zeitraum 17:50 Uhr bis 18:40 Uhr, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw VW Touran vor einer Apotheke in der Rheingönheimer Straße am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich stieß ein gegenüber rückwärts ausparkendes Fahrzeug gegen die Fahrertür des VW Touran, drückte hierbei die Tür sehr stark ein und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf ca. 6000EUR geschätzt. Zum flüchtigen Fahrzeug ist bislang nichts bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

