POL-PDLU: Mann schießt mit Schreckschusspistole auf Straße

Lambsheim (ots)

Am 30.12.2021 wurde um 15:35 Uhr der Polizeiwache Maxdorf mitgeteilt, dass in Lambsheim in der Ortsentlastungsstraße ein junger Mann herumlaufen würde, welcher eine Pistole mit sich führt und mehrfach in die Luft schießen würde.

Die Örtlichkeit wurde mit starken Kräften aufgesucht und der Ortsrand begangen. Nachdem weitere Schüsse aus Richtung Weisenheimer Straße wahrgenommen wurden, konnte der Mann dort durch eine Zivilstreife ohne Widerstand festgenommen werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 23-jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Bei der Schusswaffe hatte es sich lediglich um eine Schreckschusspistole gehandelt. Einen entsprechenden Waffenschein zum Führen hatte er nicht. Der Mann gab an, in Erwartung an Silvester die Waffe erworben zu haben, um ein paar Freudenschüsse abzugeben. Waffe und Munition wurden eingezogen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Umgangs mit einer Schusswaffe nach dem Waffengesetz.

Durch den Einsatz war der Verkehr im Bereich Weisenheimer Straße in Lambsheim teilweise beeinträchtigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

