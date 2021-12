Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt/Dannstadt-Schauernheim) Kontrollen zur Einbruchsprävention

Mutterstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Die Polizeiinspektion hat am gestrigen Mittwochnachmittag und in den Abendstunden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Mutterstadt in der Neustadter Straße und in Dannstadt-Schauernheim in der Speyerer Straße Kontrollstellen eingerichtet. Neben den Standkontrollen wurden auch mobile Kontrollen durchgeführt. Im Fokus stand die Einbruchsprävention. Hinweise auf Einbruchsdelikte sind dabei keine erlangt worden. Die Polizei wird im Hinblick auf die "dunkle Jahreszeit" weiterhin Kontrollen durchführen.

