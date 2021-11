Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliche Rauschfahrt am Morgen: Mofafahrer mit 3,6 Promille aus dem Verkehr gezogen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Die Rauschfahrt eines 52-jährigen Mofafahrers mit nicht weniger als 3,6 Promille konnte dank der Mitteilung eines aufmerksamen Autofahrers am heutigen Freitagmorgen eine Streife des Polizeireviers Ost beenden, bevor jemand zu Schaden kam. Der Zeuge war gegen 11:10 Uhr in der Leipziger Straße in Kassel auf den Schlangenlinien fahrenden Roller aufmerksam geworden. Er alarmierte sofort über den Notruf 110 die Polizei, während er dem Mofa folgte. Die weitere Fahrt führte über Radwege und die gesamte Fahrbahnbreite durch die Ochshäuser Straße bis in die Forstfeldstraße, wo die hinzugeeilten Polizisten den Rollerfahrer stoppen konnten. Glücklicherweise war es trotz der gefährlichen Fahrweise nicht zu einem Unfall gekommen. Wie sich dann herausstellte, kamen die zuvor gemeldeten Schlangenlinien nicht von ungefähr, was der hohe Wert beim Atemalkoholtest bestätigte. Den 52 Jahre alten Mann aus Kassel nahmen die Beamten zur Blutentnahme mit auf das Revier. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell