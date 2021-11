Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohnerin ertappt Einbrecher am Abend: Kasseler Kripo sucht Zeugen in Kirchditmold

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Die Bewohnerin eines Dreiparteienhauses im Kasseler Stadtteil Kirchditmold ertappte am gestrigen Donnerstagabend bei ihrer Heimkehr im Garten zwei Einbrecher, die bei Erblicken der Frau schnell die Flucht ergriffen. Die Täter hatten zuvor vergeblich versucht, eine Terrassentür der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Darüber hinaus brachen sie ein Kellerfenster auf, wurden aber offenbar von der Bewohnerin gestört, bevor sie in das Haus einsteigen konnten. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte die Bewohnerin des Hauses in der Wahlershäuser Straße, Ecke Riedwiesen, die beiden Einbrecher bei ihrer Heimkehr gegen 19:15 Uhr im Garten erwischt. Als die Frau durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, antwortete einer der Täter in einer unbekannten Sprache und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen in Richtung Mergellstraße. Die beiden Einbrecher waren etwa 1,80 Meter groß, trugen schwarze Wollmützen und schwarze Kleidung. Einer von beiden soll eine dicke Gestalt und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt sowie einen blauen OP-Mundschutz getragen haben.

Wer am gestrigen Abend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht hat oder den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise auf die beiden unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

