POL-KS: Heller Transporter flüchtet nach Unfall in Göttinger Straße: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Einen hellen Transporter mit Kasseler Kennzeichen und einem Schaden an der linken Fahrzeugfront suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Polizei nach einem Unfall in der Göttinger Straße in Kassel am gestrigen Mittwochabend. Der Fahrer des Transporters war zuvor beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden BMW kollidiert, an dem ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden war. Danach war der Mann zwar kurz ausgestiegen, setzte sich aber nach einem kurzen Gespräch mit dem BMW-Fahrer wieder ans Steuer und fuhr einfach davon.

Wie die zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte sich der Unfall gegen 19:30 Uhr in der Göttinger Straße in Höhe der Einfahrt zum Parkplatz der dortigen Einkaufspassage ereignet. Der 23-jährige BMW-Fahrer aus Kassel war zu dieser Zeit in Richtung Speeler Weg unterwegs und wollte zunächst nach rechts auf den Parkplatz abbiegen. Da die Einfahrt durch ein stehendes Auto blockiert war, entschloss er sich zur Weiterfahrt auf der Göttinger Straße. Als er gerade wieder losgefahren war, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden und nach links abbiegenden Transporter. Bei dem Transporter könnte es sich um einen silbernen Mercedes Vito gehandelt haben, so der 23-Jährige. Den Fahrer beschreibt er als 40 bis 50 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen und schlanken Mann mit kurzen hellen Haaren (Halbglatze).

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

