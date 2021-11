Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Mehrfamilienhaus in Kaufungen: Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Am Kirchplatz in Kaufungen ist es am heutigen Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Zwei Bewohner, eine 80-Jährige und ein 84-Jähriger, sowie zwei Frauen aus Kaufungen im Alter von 22 und 38 Jahren, die sich nach Entdeckung des Brandes in das Haus gegeben hatten, um zu helfen, erlitten einen Schock. Da bei allen vier Personen der Verdacht einer Rauchgasintoxikation bestand, wurden sie vorsorglich durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie die ersten Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Polizeibeamten des Reviers Ost ergaben, war das Feuer in der Küche der Wohnung im 1. Stock ausgebrochen. Der durch den Brand und die Verrußung entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Die Wohnung im Erdgeschoss ist weiterhin bewohnbar, während die Brandwohnung im 1. Stock beschlagnahmt wurde. Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen nun die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.

