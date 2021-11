Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Taschendieb beklaut 81-Jährige in Kasseler Discounter: Polizei erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein Taschendieb hat am gestrigen Mittwochmittag in einem Discounter in der Niedervellmarer Straße in Kassel eine 81-jährige Frau bestohlen. Der Unbekannte hatte die Seniorin dort gegen 12:15 Uhr in ein Gespräch verwickelt. Dabei entwendete der dreiste Dieb geschickt die Brieftasche samt Bargeld und Ausweisen aus ihrer Handtasche, die im Einkaufswagen abgelegt war. Die 81-Jährige aus Bad Karlshafen bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später, als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte. Den Mann hatte sie kurz zuvor eilig an einer leeren Kasse aus dem Discounter gehen sehen.

Es soll sich bei dem Trickdieb um einen ca. 50 bis 60 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen grauen/blonden, gelockten Haaren gehandelt haben, der ein mitteleuropäisches Aussehen hatte und gebrochenes Deutsch sprach. Zur Tatzeit war er dunkel bekleidet.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe ermitteln nun wegen Taschendiebstahls und bitten um Hinweise auf den bislang unbekannten Täter. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell