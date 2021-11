Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall auf Heßbergstraße sorgt für Verkehrsbehinderungen: 64-Jähriger leicht verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Ein Unfall sorgte am heutigen Mittwochmorgen auf der Kasseler Heßbergstraße für Behinderungen im Berufsverkehr. Ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichsfeld war dort gegen 6 Uhr mit einem Kastenwagen von der Loßbergstraße kommend in Richtung Bertha-von-Suttner-Straße unterwegs. Kurz vor der Unterführung geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW, den ein 64-jähriger Mann aus Kassel steuerte. Dabei erlitt der Fahrer des Caddy leichte Verletzungen und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, entstand erheblicher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt wurden. Rund zwei Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis die Straße wieder frei war.

