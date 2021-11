Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Autofahrer beschädigt sieben geparkte Pkw und fährt fast Frau an: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer hat am gestrigen Dienstagabend im Stadtteil Vorderer Westen beinahe eine Frau beim Einsteigen in ihr Auto angefahren. Die 27-Jährige aus Kassel konnten sich durch einen Sprung zwischen zwei geparkte Pkw allerdings noch rechtzeitig retten. Der Unbekannte war anschließend unbeirrt weitergefahren, dabei mit seinem Mercedes jedoch noch mehrmals gegen verschiedene geparkte Pkw gefahren. Im Zuge der Fahndung konnte der abgestellte Mercedes des Verursachers durch die Polizei in einer der angrenzenden Straße aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen, wer zur Tatzeit am Steuer des Wagens gesessen hatte, dauern momentan an. Dabei bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei auch um Hinweise von möglichen Zeugen.

Ereignet hatte sich der Vorfall gegen 19 Uhr in der Parkstraße. Die 27-Jährige schilderte später der Polizei, dass sie gerade auf der Straße an der Fahrerseite ihres Autos stand und einsteigen wollte, als von der Querallee der in Richtung Annastraße fahrende Mercedes auf sie zukam. Die E-Klasse sei dann immer weiter nach links und schließlich genau auf sie zugefahren, weshalb sie zwischen die geparkten Autos sprang, um nicht erfasst zu werden. Im letzten Moment habe der Fahrer des Mercedes noch nach rechts gelenkt, sodass ein Zusammenstoß mit ihrem Auto ausblieb. Allerdings habe sie dann beobachtet, wie das Auto beim Weiterfahren noch mehrere andere geparkte Fahrzeuge touchierte. Auch nach dem Abbiegen des Wagens nach links in die Annastraße Richtung Kölnische Straße habe es mehrfach laut geknallt. Die am Unfallort eingesetzten Streife fand in der Parkstraße insgesamt vier auf der linken Seite beschädigte Fahrzeuge vor, gegen die der Unbekannte offenbar gefahren war oder sie touchiert hatte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Weitere Zusammenstöße in Annastraße

In der Annastraße fand die Streife ebenfalls beschädigte Autos vor. Der Spurenlage zufolge war der Unbekannte offenbar nach links in die Annastraße abgebogen und dort schließlich frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten VW Golf gekracht. Der Golf wurde dadurch zunächst gegen eine dahinterstehende Mercedes E-Klasse geschoben, rollte dann aber vorwärts los, die abschüssige Annastraße hinab. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite krachte der fahrerlose Golf dann frontal gegen einen dort geparkten VW Up, wodurch auch dieser beschädigt wurde. Den Schaden an diesen drei Fahrzeugen schätzen die Beamten insgesamt auf ca. 4.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Unfällen gemacht haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe weitere Hinweise auf den noch unbekannten Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

