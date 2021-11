Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baumaschinen und Werkzeug im Wert von 10.000 Euro aus Containern gestohlen: Polizei sucht Zeugen in Harleshausen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Im Harleshäuser Neubaugebiet "Zum Feldlager" haben bislang unbekannte Einbrecher am Wochenende ihr Unwesen getrieben. Auf zwei Baustellen öffneten die Täter gewaltsam drei Container, aus denen sie Baumaschinen und Werkzeug im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendeten. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, liegen die beiden betroffenen Baustellen im Bereich der Kreuzung Niederfeldstraße/ Zum Feldlager. Die Einbrüche in die Container waren von den Mitarbeitern der zwei Baufirmen am gestrigen Montagmorgen um 7:00 Uhr entdeckt worden. Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, soll auf den Baustellen noch alles in Ordnung gewesen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter die Türen der Container vermutlich mit einem Brecheisen aufgehebelt. Bei der Beute handelt es sich nach ersten Feststellungen um einen Kompressor, einen Heizlüfter, zwei Werkzeugkoffer, mehrere Hilti-Akkus und Ladegeräte, Winkelschleifer, Kabeltrommeln und Lasergeräte. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher zum Abtransport der Gegenstände ein Fahrzeug genutzt haben. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Täter einen Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro an.

Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Neubaugebiets verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100.

