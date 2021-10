Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Verkehrsschild

Bornich (ots)

Im Laufe der letzten Woche von Mittwoch, dem 06.10.2021 bis Sonntag, den 10.10.2021, kam es in der Straße 'Am Spieß' an einem Verkehrsschild zu Farbschmiereien, sodass es nicht mehr zu erkennen war. Im September kam es bereits schon einmal zu einer solchen Sachbeschädigung am gleichen Verkehrsschild. Wer sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder Hinweise auf den/die unbekannten Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden.

