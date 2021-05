Polizei Düren

POL-DN: Seniorinnen und Senioren auf der Hut

Kreis Düren (ots)

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Kreises Düren erhielten in den vergangenen Tagen Anrufe mit erschreckendem Inhalt. Doch die Geschichten waren - wie so oft - frei erfunden, und keiner der Angerufenen fiel darauf herein.

Egal ob Sohn, Tochter oder Enkelin - sie alle hatten angeblich eine schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch gestorben sein sollte. Die Angerufenen wurden von angeblichen Polizeibeamten aufgefordert, eine hohe, zum Teil fünfstellige Summe als Kaution zu bezahlen, um das wegen des Unfalls inhaftierte Familienmitglied auszulösen.

Im Laufe der Telefonate, die mal länger oder mal kürzer dauerten, wurden alle als Opfer ausgeguckten Senioren und Seniorinnen misstrauisch. Vollkommen zu Recht, denn es handelte sich um die mittlerweile bekannte Betrugsmasche, bei der es trotz aller Warnhinweise immer wieder auch zu Geldübergaben kommt.

Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie einen solchen oder ähnlichen Anruf erhalten. Sollten Sie Opfer einer dieser skrupellosen Betrugsmaschen geworden sein, erstatten Sie eine Strafanzeige bei der Polizei.

