Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kripo sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Zeugen zu zwei Einbrüchen in Baunatal vom vergangenen Wochenende sucht derzeit die Kasseler Kripo. Die genaue Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen Freitagmittag und Montagmittag und kann jeweils aufgrund der Abwesenheit der Bewohner nicht näher eingegrenzt werden. Unbekannte waren in diesem Zeitraum in ein Mehrfamilienhaus in der Lindenallee eingebrochen, indem sie ein Fenster einschlugen und hatten das Haus anschließend durchsucht. Nach erster Einschätzung der Bewohner war jedoch offenbar nichts entwendet worden. Zum anderen hatten Einbrecher im Laufe des Wochenendes versucht, in ein Haus im Zeisigweg einzubrechen. Mehrere Versuche der Täter, Türen und Fenster aufzuhebeln sowie die Scheibe der Terrassentür einzuschlagen, misslangen jedoch.

Die weiteren Ermittlungen zu den beiden Taten werden nun von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Wochenende in der Lindenallee oder dem Zeisigweg in Baunatal verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell