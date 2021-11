Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tempokontrollen an vier Schulen: Fast jeder Zehnte zu schnell unterwegs

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel: Gemeinsam mit der Stadt Vellmar führten Mitarbeiter des Radarkommandos der Kasseler Polizei am gestrigen Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen im Bereich von vier Schulen in Stadt und Landkreis Kassel durch. Mit 9,7 Prozent war dabei fast jeder zehnte der 824 gemessenen Verkehrsteilnehmern zu schnell unterwegs. Das sind deutlich mehr als bei den letzten Messungen an Schulen, bei denen der Anteil der zu schnell Fahrenden jeweils nur um die 5 Prozent lag. Erfreulich war hingegen, dass sich die festgestellten Tempoverstöße gestern fast ausnahmslos im Bereich von niedrigen Überschreitungen bewegten. Nur ein Fahrer, der mit 53 bei erlaubten 30 km/h unterwegs war, erwartet nun ein Punkt in "Flensburg" und 80 Euro Bußgeld.

Die Tempokontrollen fanden gestern zwischen 07:00 und 13:30 Uhr statt. Die Stadt Vellmar hatte im Bereich der Grundschule in Ihringshausen ihre Messungen durchgeführt, wo von 288 Fahrzeugen 21 zu schnell durch die Messstelle fuhren. Die Tempokontrollen des Radarkommandos fanden in Kassel an der Grundschule Brückenhof-Nordshausen und der Carl-Schomburg-Schule im Stadtteil Wesertor sowie im Landkreis an der Regenbogenschule in Lohfelden statt. In Brückenhof-Nordshausen fuhren 12 von 75 Fahrern zu schnell, an der Carl-Schomburg-Schule wurden 34 von 190 Fahrzeugen geblitzt. In Lohfelden überschritten 13 von 271 Fahrern die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

