Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Täter wird beim Diebstahl aus Handtasche gestört und läuft weg

Bützow (ots)

Am 23.06.2021 gegen 01:55 Uhr überraschte die Mitarbeiterin eines Alten- und Pflegeheimes in Bützow eine männliche Person dabei, wie er in einer Handtasche wühlte. Auf sein Handeln hin angesprochen verließ er das Objekt. Sie jedoch rief die Polizei und erstattete Anzeige. Mit der erhaltenen Personenbeschreibung suchte die Polizei im Nahbereich und konnte den vermeintlichen Tatverdächtigen feststellen. Bei dem Täter handelt es sich um den 36 jährigen Deutschen, der in einer Ersten Befragung die Tat zugegeben hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell